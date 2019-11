Russland-Affäre Demokraten werfen Trump vor, Ermittler Mueller angelogen zu haben

Das US-Repräsentantenhaus prüft mögliche Falschaussagen von US-Präsident Donald Trump in seiner schriftlichen Antwort an Ex-Russland-Sonderermittler Robert Mueller. Dies teilte der Rechtsbeistand der Parlamentskammer, Douglas Letter, am Montag einem Berufungsgericht für den Hauptstadtbezirk D.C. mit.