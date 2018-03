Russland-Affäre: Putin verlangt von USA Beweise für Einmischung in US-Wahlkampf

MoskauRusslands Präsident Wladimir Putin hat von den USA stichhaltige Beweise für die Vorwürfe verlangt, russische Bürger hätten sich in den US-Wahlkampf eingemischt. Die Anschuldigungen bezeichnete Putin in einem am Freitagabend ausgestrahlten Interview des Fernsehsenders NBC als „Geschrei und Gebrüll“ im US-Kongress.