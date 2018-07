Russland-Affäre: Trump nennt Russland-Thema einen „großen Schwindel“

BridgewaterUS-Präsident Donald Trump hat die Ermittlungen zur Russland-Affäre erneut infrage gestellt. In einem Tweet bezeichnete er das Thema am Sonntag als „einen großen Schwindel“, machte seinem Vorgänger Barack Obama schwere Vorwürfe und säte damit neue Zweifel an den Untersuchungen zu einer mutmaßlichen russischen Einmischung in die US-Wahl 2016.