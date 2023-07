Russland-Afrika-Gipfel Putins Inszenierung als Helfer in der Not

In seiner Hauptrede an diesem Freitag will Putin einmal mehr für eine Multipolarität in der Welt und eine Abkehr vom monopolaren Modell unter der Vorherrschaft der USA werben. Auch wegen der Sanktionen des Westens im Zuge seines Krieges gegen die Ukraine ist Putin dringend auf Partner in anderen Erdteilen angewiesen – in China und weiteren Ländern Asiens, in Indien und Südamerika. In seiner Heimatstadt aber wirbt er vor allem für einen Ausbau der Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten nach dem – wegen der Corona-Pandemie – erst zweiten Gipfel dieser Art nach 2019.