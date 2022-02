Russland als Vorbild Chinas So könnte die Ukraine als Blaupause für Taiwan dienen

Wie diese Einheit im Geiste praktisch wird und an Grenzen stößt, zeigt der Krieg in der Ukraine: Als Russland einseitig die beiden Separatistengebiete im Osten der Ukraine als selbstständig anerkannte, machte das Peking Bauchschmerzen. Eine Teilung einer Nation könnte, so die Nomenklatura, einer „Abspaltung“ Taiwans das Wort reden. Als aber Putin die gesamte Ukraine angriff und sich damit anschickte, das ganze Land Russland einzuverleiben, sah die Sache schon wieder anders aus. Dieser Schritt käme der „Wiedervereinigung“, wie Xi sie mit Taiwan im Schilde führt, sehr nahe. Sollten sich die Vereinigten Staaten weiter militärisch in Osteuropa engagieren müssen, Präsident Biden hat bereits die Entsendung weiterer 7000 Soldatinnen und Soldaten nach Deutschland angeordnet, könnte für Xi sogar der Moment gekommen sein, Taiwan anzugreifen. Die USA als Schutzmacht der Inseldemokratie, so das kalte Kalkül von Maos Nachfolger, wären in diesem Moment abgelenkt und könnten Taipei nicht rechtzeitig zu Hilfe kommen.