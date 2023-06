Russland: Aufruf zum Militärputsch: Russische Behörden gehen gegen Wagner-Chef Prigoschin vor

„Das Böse, das die militärische Führung des Landes im Sinn hat, muss gestoppt werden“, sagte Prigoschin in einer aufgezeichneten Erklärung. Seine Truppe sei nicht darauf aus, Putin herauszufordern. „Wir werden mit denen, die russische Soldaten vernichten, aufräumen und dann an die Front zurückkehren“, versicherte er. „Die Gerechtigkeit in den Streitkräften wird wiederhergestellt werden, und dann wird die Gerechtigkeit in ganz Russland wiederhergestellt werden.“