Russland: Außenministerium sieht die Ausweisung als „feindlichen Akt“

Der Brand eines Einkaufzentrums mit über 60 Todesopfern in Kemerowo bestimmt derzeit weitgehend die Schlagzeilen in Russland und drängt auch den diplomatischen Konflikt mit dem Westen in den Hintergrund. Präsident Wladimir Putin ist am Montag nach Sibirien aufgebrochen, kritisierte dort „Schlamperei“ und „Fahrlässigkeit“ und versprach, die Verantwortlichen zu bestrafen. Zuvor erntete er in den sozialen Netzwerken harsche Kritik am Kreml und den staatlichen TV-Sendern für das lange Ignorieren der Katastrophe.