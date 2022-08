Russland: „Das Hirn Putins“ - Tochter des Ideologen Dugin bei Anschlag getötet

Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski entgegnete im ukrainischen Fernsehen, im Gegensatz zu Russland sei die Ukraine kein „Terrorstaat“. Er sprach von Machtkämpfen zwischen verschiedenen politischen Fraktionen in Russland. Der Vorfall sei eine Rache des Schicksals an Unterstützern des russischen Angriffs auf die Ukraine. Russland bezeichnet die am 24. Februar begonnene Invasion als „militärische Spezialoperation“. Dugin und seine Tochter stehen auf Sanktionslisten der USA.