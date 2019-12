Russland: Deutsche Wirtschaft sieht Interesse Putins an Zusammenarbeit

Russlands Präsident Wladimir Putin will die Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft nach Verbandsangaben verstärken. „Es ist offensichtlich: Putin setzt auf deutsche Unternehmen“, sagte der Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, Michael Harms, der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag nach einem Treffen deutscher Wirtschaftsvertreter mit Putin am Freitag in Sotschi.