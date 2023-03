Russland Putins Krieg gegen die Jugend

In einer Diktatur wie Russland ist es schwierig zu wissen, was Menschen jeden Alters glauben. Eine Umfrage des unabhängigen Levada-Zentrums vom November 2022 ergab, dass 62 Prozent der Russen zwischen 18 und 24 Jahren das Vorgehen des russischen Militärs in der Ukraine unterstützten, während 25 Prozent dagegen waren. Diese Anteile spiegeln in etwa die Verteilung von 74 Prozent zu 20 Prozent in allen Altersgruppen wider. Auf die Frage, wie es weitergehen sollte, sprachen sich jedoch nur 22 Prozent der jungen Menschen in Russland für eine Fortsetzung des Krieges aus. 68 Prozent befürworten Friedensgespräche. Im Vergleich aller Altersgruppen waren 41 Prozent für die Fortsetzung des Krieges und 53 Prozent für Verhandlungen.