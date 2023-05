Russland Drohnen-Vorfall: Kasparow glaubt nicht an Kreml-Inszenierung

05. Mai 2023 | Quelle: dpa

«Ich habe keine Probleme damit, mir vorzustellen, dass der KGB Fake-Events kreiert, um die Wut der Bevölkerung zu wecken», sagt der russische Regierungskritiker Garri Kasparow - mit Blick auf den Drohnen-Vorfall am Kreml glaubt er aber nicht an eine Inszenierung. Bild: Bild: dpa

Der russische Regierungskritiker und frühere Schachweltmeister Garri Kasparow (60) glaubt bei dem Drohnen-Vorfall auf dem Kreml-Gelände in Moskau nicht an eine russische Inszenierung. „Die verbreitete Version, dass es eine Provokation des KGB war, bezweifle ich. Ich habe keine Probleme damit, mir vorzustellen, dass der KGB Fake-Events kreiert, um die Wut der Bevölkerung zu wecken, aber das ist das falsche Ziel”, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Gmund am Tegernsee.