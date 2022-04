Russland „Eine harte Sprache ist die einzige Sprache, die Putin versteht“

Putin ist nicht mehr in der Lage, Russland in herkömmlichem Sinne zu regieren. Seit 2003 hat er systematisch alle staatlichen Institutionen ausgehöhlt. Demokratische Prozesse, gegenseitige Kontrolle und Rechtsstaatlichkeit wurden abgeschafft, an ihre Stelle ist eine autoritäre Kleptokratie getreten. Putin und eine kleine Elite von Kumpanen haben in epischem Ausmaß gestohlen und nichts für die Bürger Russlands getan. Dieses brüchige Gebilde lässt sich nun nur noch mit einer ausufernden Repression zusammenhalten.