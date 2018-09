Russland-Ermittlungen FBI belogen: Wahlkampfberater Trumps muss ins Gefängnis

WashingtonEin früherer Wahlkampfberater von US-Präsident Donald Trump muss wegen Irreführung der Polizeibehörde FBI 14 Tage ins Gefängnis. Ein Gericht in Washington sah es am Freitag als erwiesen an, dass George Papadopoulos das FBI im vergangenen Jahr in den Russland-Ermittlungen belog.