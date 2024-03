Russland EU setzt Sanktionen wegen Tod von Nawalny in Kraft

22. März 2024 | Quelle: dpa

Alexej Nawalny starb in einem russischen Straflager. Bild: Bild: dpa

Die EU hat fünf Wochen nach dem Tod des Kremlkritikers Alexej Nawalny Sanktionen gegen 33 Personen aus Justiz und Politik in Russland in Kraft gesetzt. Symbolisch wurden zudem die zwei Strafkolonien, in denen Nawalny zuletzt inhaftiert war, auf die EU-Sanktionsliste gesetzt, wie aus dem EU-Amtsblatt hervorgeht.