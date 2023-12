Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, forderte am Montag erneut Nawalnys Freilassung und machte die russische Regierung für sein Schicksal verantwortlich. In Moskau warf Kremlsprecher Dmitri Peskow deshalb den USA vor, sich in interne russische Angelegenheiten einzumischen. Zum Aufenthaltsort Nawalnys äußerte er sich nicht. „Wir haben weder die Absicht noch die Möglichkeit, das Schicksal von Gefangenen und ihren Aufenthalt an den entsprechenden Orten zu verfolgen”, sagte Peskow.