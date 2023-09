Russland Geplantes Treffen von Kim Jong Un und Putin bestätigt

Nach einer jahrzehntelangen komplizierten Beziehung zwischen Russland und Nordkorea, in der es immer wieder zu Spannungen kam, näherten sich beide Länder seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 einander an. Putin benötigt dabei Hilfe in seinem Krieg, während Kim seine diplomatische Isolation beenden und Nordkorea in eine Einheitsfront gegen Washington führen will. Nordkorea hat wiederholt die USA für den Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht und die russische Offensive als Akt der Selbstverteidigung gerechtfertigt.