Russland: Julija Nawalnaja droht mit Konsequenzen für Tod ihres Mannes

Von der Schuld Putins gehen hier in München alle aus. Auf den Fluren des Bayerischen Hofs spekulieren die internationalen Gäste über eine gezielte Aktion aus Anlass der Konferenz. „Ich kann mir gut vorstellen, dass Putin das genau auf die Sicherheitskonferenz hin geplant hat“, sagt der ukrainische Politiker Vitali Klitschko der WirtschaftsWoche. Für ihn kommt das nicht überraschend. „Man konnte dieses Ereignis leider lange kommen sehen“, erklärt er. Auch der Generalsekretär der Nato, Jens Stoltenberg, spricht mitten in der Menge von „ernsthaften Fragen“, die Russland nun beantworten müsse, auch wenn er sich betont nicht an den Spekulationen beteiligen möchte.



Julija Nawalnaja kann auf der Bühne in München nicht einmal den Tod ihres Mannes bestätigen. Sie habe noch keine eigene Bestätigung erhalten. „Ich weiß nicht, ob wir den schrecklichen Nachrichten glauben sollen, die wir ausschließlich aus staatlichen russischen Quellen erhalten“, sagt sie. „Wir können Putin und Putins Regierung nicht glauben“, fügt sie hinzu. „Sie lügen immer.“