Russland kommt nicht zur Ruhe Über 200 Festnahmen während Nawalny-Prozess in Moskau

Präsident Wladimir Putin lehnt jeden Dialog mit Nawalny und dessen Anhängern ab. Am Sonntag hatten zahlreiche Menschen in Moskau und Dutzenden anderen Städten im ganzen Land die Freilassung des Kreml-Kritikers gefordert. Nach Schätzungen von OVD-Info wurden über 5300 Demonstranten festgenommen. In russischen Staatsmedien war von kleinen Demonstrationen die Rede, die von einem Versagen der Opposition zeugten. Nawalnys Team wiederum sprach von „überwältigender landesweiter Unterstützung“ für den bekannten Regierungskritiker. Schon am vorangegangenen Wochenende hatte es im ganzen Land Massenproteste für dessen Freilassung gegeben.



Nawalny war bei seiner Rückkehr nach Moskau am 17. Januar unmittelbar festgenommen und einen Tag später zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Der Regierungskritiker war im August in Russland mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet worden und hatte sich monatelang zur Behandlung in Deutschland aufgehalten. Er macht Putin persönlich für den Anschlag verantwortlich. Die Regierung in Moskau weist jede Beteiligung von sich.