Russland: Kreml-Kritiker Nawalny erneut vor Gericht - Weitere Haftstrafe droht

Journalisten waren in dem Verhandlungssaal nicht zugelassen. Sie konnten das Verfahren jedoch per Videoübertragung aus einem nahegelegenen Raum verfolgen, allerdings war der Ton kaum verständlich. Nawalny erhob sich und äußerte sich etwa drei Minuten lang. Er zweifelte die Zuständigkeit des Richters an, der einem Moskauer Gericht angehöre, ihm aber in einer Strafkolonie weit von der Hauptstadt entfernt den Prozess mache. Zudem forderte Nawalny, seine Eltern in den Verhandlungssaal zu lassen. Sie seien nach Melechowo gekommen in der Annahme, dass die Anhörung öffentlich sei. Kurz darauf vertagte sich das Gericht für eine Pause. Der Kreml lehnte eine Stellungnahme ab. „Wir verfolgen diesen Prozess nicht“, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.