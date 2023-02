Russland Kremlchef Putin stellt Weichen für Präsidentschaftswahl

20. Februar 2023 | Quelle: dpa

Im März 2024 ist Präsidentenwahl in Russland - Wladimir Putin bereitet sich schon jetzt darauf vor. Bild: Bild: dpa

Nach einem Jahr Krieg in der Ukraine will Kremlchef Wladimir Putin an mehreren Fronten gleichzeitig Härte zeigen. Auf dem Schlachtfeld hat der 70-Jährige das Ziel, nicht nur die am 24. Februar 2022 überfallene Ukraine zu bezwingen. Er will gleich noch den gesamten „kollektiven Westen” mit den USA an der Spitze zurückdrängen, der mit Waffen Russlands Soldaten zusetzt und mit Sanktionen der Wirtschaft der Rohstoff-Großmacht.