Russland Medien: Abgestürzte Kampfdrohne im Gebiet Moskau gefunden

24. April 2023 | Quelle: dpa

In der Nähe der russischen Hauptstadt wurde Medienberichten zufolge eine mit Sprengstoff gefüllte abgestürzte Kampfdrohne gefunden. Bild: Bild: dpa

Russlands Sicherheitsorgane haben nach Medienangaben nahe der Hauptstadt Moskau eine mit Sprengstoff gefüllte abgestürzte Kampfdrohne in einem Waldstück gefunden. Der Flugapparat sei in der Nähe einer Gartenanlage nordöstlich von Moskau entdeckt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Montag unter Berufung auf Sicherheitskreise. In der Nacht hatten die Behörden bereits einen Drohnenangriff gegen die Hafenstadt Sewastopol auf der seit 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim gemeldet.