Russland Medwedew kündigt Bau und Modernisierung Tausender Panzer an

09. Februar 2023 | Quelle: dpa

Dmitri Medwedew (2.v.l) im Omsker Transportmaschinenwerk. Bild: Bild: dpa

Als Reaktion auf westliche Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine hat Ex-Kremlchef Dmitri Medwedew den Bau und die Modernisierung von Tausenden Panzern in Aussicht gestellt. „Wie Sie wissen, hat unser Gegner gestern im Ausland um Flugzeuge, Raketen und Panzer gebettelt”, sagte Medwedew am Donnerstag beim Besuch eines Maschinenbau-Unternehmens in der sibirischen Stadt Omsk.