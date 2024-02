Russland Memorial-Mitbegründer zum Auslandsagenten erklärt

02. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der russischen Bürgerrechtler Oleg Orlow wurde von Moskau zum «ausländischen Agenten» erklärt. Bild: Bild: dpa

Das russische Justizministerium hat den bekannten Bürgerrechtler Oleg Orlow zum „Auslandsagenten” erklärt. Der 70-Jährige ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax neben fünf anderen Personen wegen seiner Kritik an Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Verbreitung von angeblichen Falschinformationen über die politische Führung in Moskau in die Schwarze Liste aufgenommen worden.