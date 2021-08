Russland: Militärflugzeug bei Testflug abgestürzt

In Russland ist der Prototyp eines Militärtransporters mit drei Menschen an Bord abgestürzt. Die Maschine vom Typ Iljuschin IL-112 V sei am Dienstag in der Region Moskau verunglückt, teilte der Hersteller United Aircraft Corporation mit. Unklar war, ob die drei Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Unter Berufung auf Insider berichtete die Nachrichtenagentur RIA, es sei davon auszugehen, dass sie tot seien.