Russland Moskau feuert an Ukraine-Krieg beteiligten Armeegeneral

13. Juli 2023 | Quelle: dpa

Kremlchef Wladimir Putin in Moskau. Bild: Bild: dpa

Russlands Militärführung hat den Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten russischen 58. Armee, Iwan Popow, dessen Angaben zufolge entlassen. Popow wandte sich in einer am Mittwoch auf dem Telegram-Kanal des Duma-Abgeordneten Andrej Guruljow verbreiteten Sprachnachricht an die Soldaten und erklärte, er sei wegen seiner Kritik an der ineffizienten Kriegsführung seines Postens enthoben worden.