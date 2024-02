Am Vortag hatte am Golowinski-Bezirksgericht in Moskau ein neuer Prozess gegen ihren früheren Memorial-Leiter Orlow begonnen, der sich im Jahr 2022 in einem Artikel deutlich gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine positioniert hatte. Die russische Justiz wirft dem 70-Jährigen unter anderem die „Diskreditierung” der russischen Armee vor; dafür drohen ihm nun drei Jahre Lagerhaft. Orlow und seine Unterstützer hingegen sprechen von einem politisch motivierten Prozess. Memorial ist in Russland bereits verboten.