Russland: Oligarch Deripaska verklagt die USA wegen Sanktionen

WashingtonDer russische Oligarch Oleg Deripaska hat die USA wegen der gegen seine Unternehmen verhängten Sanktionen verklagt. Die US-Regierung habe damit ihre Rechte überschritten, heißt es in der am Freitag eingereichten Klageschrift. Er sei das „jüngste Opfer“ der US-Ermittlungen zu einer möglichen Einmischung Russlands in die US-Politik.