Russland: Putin: Anklagen gegen Trump zeigen Verdorbenheit der US-Politik

Der russische Staatschef Wladimir Putin wertet die strafrechtlichen Anklagen gegen Donald Trump als politische Verfolgung des ehemaligen US-Präsidenten. „Für uns ist das, was unter den heutigen Gegebenheiten passiert, meiner Meinung nach gut, denn es zeigt die Verdorbenheit des amerikanischen politischen Systems, das nicht vorgeben kann, anderen etwas über Demokratie beizubringen“, sagte Putin am Dienstag bei einer Konferenz in der Stadt Wladiwostok.