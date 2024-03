Russland Putin bestätigt Pläne zum Austausch von Nawalny

18. März 2024 | Quelle: dpa

Demonstranten halten vor dem russischen Generalkonsulat in Bonn ein Banner mit dem Porträt des gestorbenen Alexej Nawalny. Bild: Bild: dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Sonntag erstmals offiziell bestätigt, dass der inzwischen verstorbene Kremlkritiker Alexej Nawalny ausgetauscht werden sollte. Er habe bereits sein Einverständnis zum Austausch gegen im Westen inhaftierte Russen gegeben, sagte Putin bei einer Pressekonferenz in Moskau nach seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen. „Was Herrn Nawalny betrifft, ist er nicht mehr am Leben”, wurde Putin zitiert. „Das ist ein trauriges Ereignis.”