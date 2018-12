 Russland: Putin bietet Trump in Neujahrsschreiben „weitreichenden Dialog“ an

MoskauDer russische Präsident Wladimir Putin hat seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump seine Bereitschaft zum Dialog signalisiert. Er sei bereit zu Gesprächen über eine „weitreichende Agenda“, erklärte der Kreml am Sonntag in Moskau unter Bezug auf ein Neujahrsschreiben an Trump. In einem separaten Schreiben an den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad sagte Putin zu, die Hilfe für die Regierung in Damaskus und die Bevölkerung im „Kampf gegen den Terrorismus“ fortzusetzen.