Russland: Putin bietet Westen nach Wiederwahl die Stirn

Der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler, geht davon aus, dass Putin aus dem Wahlergebnis Kraft schöpfen wird. Er werde weiterhin versuchen, Russland als eine Ordnungsmacht in einem multipolaren Weltsystem zu etablieren, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend im ZDF-„heute journal“. Es sei wichtig, dass die EU in der Lages sei, „eine aktive Politik mit Russland zu führen“. Auf die Frage, ob Europa in seiner derzeitigen Verfasstheit Putin gewachsen sei, sagte Erler: „Europa muss zulegen, das ist ganz klar.“ Das Entscheidende sei die Einigkeit.