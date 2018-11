Russland Putin gratuliert Militärgeheimdienst zum 100-jährigen Bestehen

MoskauDer russische Militärgeheimdienst GRU hat ungeachtet der jüngsten Enttarnungen im Fall des Ex-Agenten Sergej Skripal sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Präsident Wladimir Putin lobte die militärischen Aufklärer bei einem Festakt am Freitag in Moskau: Ihre Vorarbeit habe zum Beispiel eine große Rolle bei der Ausschaltung von Terroristen in Syrien gespielt, sagte er.