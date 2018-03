Russland: Putin: Pläne nur für atomare Gegenschläge

MoskauRussland wird nach den Worten von Präsident Wladimir Putin seine Atomwaffen nicht für einen Erstschlag gebrauchen. „Alle unsere Einsatzpläne, von denen ich hoffe, dass sie nie gebraucht werden, also unsere theoretischen Einsatzpläne sehen nur einen sogenannten Gegenschlag vor.“ Das sagte Putin in einem TV-Interview mit dem Journalisten Wladimir Solowjow, das am Mittwoch, wenige Tage vor der russischen Präsidentenwahl, online gestellt wurde.