Russland Putin stellt Bedingungen für Frieden

14. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich bei seiner jährlichen Pressekonferenz demonstrativ freundlich gegenüber westlichen Journalisten. Bild: Bild: dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in seinem Krieg gegen die Ukraine den neutralen Status und eine Entmilitarisierung des Landes als Bedingungen für ein Ende der Kampfhandlungen genannt. „Der Frieden kommt dann, wenn wir unsere Ziele erreicht haben”, sagte der Kremlchef bei seiner großen Pressekonferenz zum Jahresende. Ein Ziel ist demnach der Verzicht der Ukraine auf eine Mitgliedschaft in der Nato. Beobachter sahen dies als Angebot an den Westen mit der Aufforderung an die Ukraine, im Krieg zu kapitulieren.