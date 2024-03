Russland Putin warnt USA vor Wiederaufnahme von Atomwaffentests

13. März 2024 | Quelle: dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin ist bereit für neue Atomwaffentests. Bild: Bild: dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den USA Pläne zur Wiederaufnahme von Atomwaffenversuchen unterstellt und mit Gegenmaßnahmen gedroht. In einem solchen Fall würde auch Russland erwägen, neue Kernwaffentests zu starten, sagte der Kremlchef in einem Interview im russischen Staatsfernsehen am späten Dienstagabend. Russlands Atomwaffenarsenal sei eins der modernsten weltweit, betonte Putin.