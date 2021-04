Russland Putin will Liste „unfreundlicher ausländischer Staaten“ einführen

Russlands Präsident Wladimir Putin will eine Liste „unfreundlicher ausländischer Staaten“ erstellen lassen. Geplant sind dabei Einschränkungen für deren diplomatische Vertretungen, wie aus einer am Freitagabend veröffentlichten Mitteilung des Kreml hervorgeht. So soll das Einstellen von Mitarbeitern für die jeweiligen Auslandsvertretungen und andere staatliche Institutionen in Russland begrenzt werden. „Falls erforderlich“, solle auch ein komplettes Einstellungsverbot verhängt werden können.