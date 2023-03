Russland Putins Krieg gegen die Jugend

Der Krieg von Russlands Präsident Putin gegen die Ukraine ist ebenso ein Krieg gegen die Jugend – und zwar nicht nur, weil er für die Tode von zehntausenden jungen Ukrainern und Russen verantwortlich ist. Für die Clique alternder ehemaliger KGB-Offiziere, die faktisch die Macht in Russland an sich gerissen hat, sind junge Menschen eine Bedrohung – sofern sie nicht Rädchen in der Kriegsmaschinerie des Kremls sind. Einfach deshalb, weil sie länger leben und eines Tages neu definieren werden, was es heißt, russisch zu sein.