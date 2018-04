Russland: Regierungssprecherin wirft USA und Großbritannien vor, die WM stoppen zu wollen

Am Samstag hatte sich Moskau zudem über die mutmaßliche Durchsuchung einer russischen Passagiermaschine am Flughafen London Heathrow beschwert. Der britische Zoll habe den Aeroflot-Flug aus Moskau am Freitag nach der Landung durchsucht. Der Vorfall sei außergewöhnlich und habe gegen internationale Richtlinien verstoßen, erklärte die russische Botschaft in Großbritannien in der Nacht zum Samstag auf Twitter.