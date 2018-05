Russland: Russisches Parlament bestätigt Medwedew als Ministerpräsident

MoskauDas russische Parlament hat am Dienstag Dmitri Medwedew als Ministerpräsident bestätigt. Präsident Wladimir Putin kam selbst in die Staatsduma in Moskau, um für seinen Vertrauten zu werben. Für Medwedew stimmten 374 Abgeordnete des Parlaments, das 450 Mitglieder hat und von der Kreml-Partei Geeintes Russland beherrscht wird.