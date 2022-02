Russland-Sanktionen: Bidens Liste der wirtschaftlichen Grausamkeiten

Am Tag nach dem Russlands Präsident Wladimir Putin den größten Krieg in Europa seit 1945 ausgelöst hatte, tritt Joe Biden im East Room des Weißen Hauses ans Podium. Der US-Präsident schaut ernst in die Kameras, doch überrascht gibt er sich nicht. Kein Wunder, schließlich hat er seit Monaten mehr oder weniger konkret vor der Gefahr einer russischen Invasion in der Ukraine und vor erheblichen Konsequenzen gewarnt. Das tut er auch an diesem Nachmittag Washingtoner Zeit. „Diese Aggression kann nicht ohne Antwort bleiben“, sagt er. „Putin ist der Aggressor. Putin hat diesen Krieg ausgelöst. Und jetzt werden er und sein Land die Konsequenzen tragen.“