Russland-Sanktionen „Wer die Regeln kennt, weiß noch längst nicht, was er tun darf“

Aber es könnte zu einer krassen Ungleichbehandlung kommen, wenn die Behörden in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU umfangreich Ausnahmen zulassen könnten.

Das ist richtig. Die gegenwärtige Lage führt aber dazu, dass der Druck auf die Auslegung der Vorschriften steigt und die Mitgliedstaaten die Regeln dann unterschiedlich interpretieren. Höchst unterschiedlich wird beispielsweise die Frage bewertet, ob der Verkauf von Anteilen an einem Unternehmen im Wege des Share-Deals gegen die Exportverbote verstößt, wenn das Unternehmen über gelistete Ausrüstung, wie bestimme Produktionsanlagen, Software oder Luxusgüter verfügt. Deutschland verneint diese Frage vernünftigerweise, weil die Güter bei der Gesellschaft bleiben und nur die Unternehmensanteile übertragen werden. Aber nicht alle sehen das so. Die Folgen muss man erst einmal zu Ende denken. Wir haben auf diesem Gebiet keinen einheitlichen Rechtsraum mehr in der EU. Wenn ein Unternehmen in mehreren Mitgliedstaaten aktiv ist, kommt es auf die Rechtsauslegung in jedem betroffenen Mitgliedstaat an. Für die Unternehmen ist das mit sehr viel Aufwand verbunden.