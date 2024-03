Russland-Sanktionen „Sie können als EU-Bürger letztlich kaum noch Geschäfte in Russland machen“

Solange sich das russische Tochterunternehmen aber allein in Russland bewegt, also nur dort einkauft und verkauft, ist das aber kein Problem, oder?

So einfach ist das nicht. Nehmen wir an, ein deutscher Konzern hat eine Tochter in Russland. Setzt der deutsche Konzern bei der russischen Tochter nun einen deutschen oder französischen Geschäftsführer ein, dann muss dieser die Russland-Sanktionen einhalten, auch wenn er sich in Russland aufhält und nur Geschäfte innerhalb Russlands macht. Lässt der Geschäftsführer nun Gehälter über eine gelistete russische Bank auszahlen, macht er sich strafbar. Vielleicht braucht die Gesellschaft in Russland auch noch eine Finanzierung, die nur über eine gelistete russische Bank zustande kommt. Auch dann macht der Geschäftsführer sich strafbar. Sie können als EU-Bürger letztlich kaum noch Geschäfte in Russland machen, ohne gegen die Sanktionen zu verstoßen.