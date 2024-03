Ein wichtiges Motiv für den Angriff sehen Experten aber auch in Wladimir Putins Militäreinsatz in Syrien. Der Kremlchef gilt als wichtigster Verbündeter des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Russland bombardierte immer wieder Stellungen der Islamisten, um Assad zu stützen. Der IS warnte nach dem Terroranschlag vom Freitag „Russland und seine Verbündeten”, dass die Kämpfer des IS ihre „Rache nicht vergessen” würden. Der Angriff habe „Tausenden Christen in einer Musikhalle” gegolten, hieß es in einer Mitteilung.