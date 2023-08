Russland Tote bei Flugzeugabsturz – Prigoschin wohl auf Passagierliste

Noch wenige Tage zuvor war Jewgeni Prigoschin in Afrika vermutet worden. In einem am Montag veröffentlichten Video war er in einem Wüstengebiet in Tarnuniform und mit einem Gewehr bewaffnet zu sehen. „Die Temperatur ist +50 - alles wie wir es wollen“, sagt er in der ersten veröffentlichten Video-Ansprache seit der Rebellion der Söldner-Gruppe vor rund zwei Monaten.



Wagner-Söldner sind in mehreren afrikanischen Ländern wie Mali aktiv. Den Umsturz im Niger begrüßte Prigoschin. Kämpfer der Privatarmee waren zuvor auch monatelang an der Seite russischer Soldaten im Krieg gegen die Ukraine im Einsatz. Die russischen Kämpfer sind für ihre Brutalität berüchtigt.



