Russland Treffen auf Beraterebene – Kreml weist Merkels Vorstoß im Ukraine-Konflikt zurück

Die russische Küstenwache hatte vor gut einer Woche drei ukrainische Marineboote gewaltsam an der Fahrt durch die Meerenge von Kertsch ins Asowsche Meer gehindert. Merkel hatte angesichts der neuen Eskalation beim G20-Gipfel mit Putin gesprochen. Sie regte an, den Fall im Normandie-Format auf Ebene der außenpolitischen Spitzenberater zu besprechen. „Das ist auch zustimmend zur Kenntnis genommen worden“, berichtete die Kanzlerin am Samstag in Buenos Aires vor Journalisten.