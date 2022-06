Russland: Unterstützer: Alexej Nawalny an unbekannten Ort verlegt

Der inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben von Mitstreitern an einen unbekannten Ort verlegt worden. Als Nawalnys Anwalt seinen Mandanten am Dienstag im Gefängnis in Pokrow östlich von Moskau habe besuchen wollen, sei ihm erklärt worden: „Einen solchen Verurteilten gibt es hier nicht“, schrieb Nawalnys engster Verbündeter Leonid Wolkow auf Telegram. „Wo Alexej jetzt ist und in welches Gefängnis er gebracht worden ist, wissen wir nicht“, sagte Wolkow.