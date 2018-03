Russland vor der Wahl „Jeder Autokrat will Liebe“

Seit 18 Jahren ist Wladimir Putin an der Macht - und noch nie in dieser Zeit schienen er und sein Russland so stark wie heute: Seit der letzten Wahl im Jahr 2012 ist Russland in Teile der Ukraine einmarschiert, hat die Krim annektiert, Syrien großflächig bombardiert, mutmaßlich versucht, den US-Wahlkampf zu manipulieren und verfügt mittlerweile nach eigener Aussage über ein neues, furchteinflößendes Atomwaffenarsenal, darunter auch die Hyperschallrakete „Kinschal“ (Dolch). „Niemand hat uns zugehört“, sagte er bei der Präsentation der Waffen. „Jetzt hört ihr uns zu.“