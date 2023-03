Russland Putins Krieg gegen die Jugend

Außerhalb des harten Kerns der politischen Opposition habe ich jedoch nur wenige Russen (aller Altersgruppen) getroffen, die Nawalny aktiv unterstützt haben. Die meisten Menschen glaubten nicht, dass sie eine echte Wahl hatten. Eine 17-jährige selbsternannte Anarchistin in Wladiwostok sagte mir, sie habe keine Hoffnung, dass Nawalny – oder irgendjemand anders – Putin stürzen könne. In Tula beklagte ein 19-jähriger Student den „Tunnelblick“ des Regimes, der im staatlichen Fernsehen propagiert wird.



Lesen Sie auch: In diesen Gulags sperrt Putin Kriegsgegner und Widersacher weg



Das war alles, bevor Nawalny im Jahr 2020 mit einem waffenfähigen Nervenkampfstoff vergiftet, medizinisch nach Deutschland evakuiert wurde und nach Russland zurückkehrte – trotz der Warnung des Kremls, dass er aufgrund einer alten, politisch motivierten Verurteilung wegen Unterschlagung verhaftet werden würde. Als Nawalny nach seiner Ankunft inhaftiert wurde, gingen vor allem junge Menschen auf die Straße. Die Proteste waren die beängstigendsten, über die ich in all meinen Jahren in Russland berichtet hatte. Die Polizei holte wahllos Unbeteiligte von der Straße und sperrte sie dann tagelang ein. Viele Demonstrierende sagten mir, dass sie Nawalny nicht als Politiker unterstützten, aber entsetzt darüber wären, wie die Behörden ihn behandelten.