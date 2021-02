Russlandexperte zu Nawalny-Protesten „Russlands Elite verliert den Kontakt zur normalen Bevölkerung“

Gleichzeitig sendet die deutsche Regierung widersprüchliche Signale: Sie hält bisher eisern an Projekten wie der Gaspipeline Nord Stream 2 fest – bot aber Nawalny nach dem Giftanschlag Schutz und Asyl. Gibt es überhaupt eine konsistente deutsche Russlandpolitik?

Das lässt sich nicht so leicht beantworten. In Bezug auf menschen- und völkerrechtliche Konflikte handelt die Bundesregierung durchaus konsequent – siehe die Krimsanktionen oder eben das Exil für Nawalny. Gleichzeitig schützt sie weiterhin ein wirtschaftliches Projekt wie die Gaspipeline, obwohl dies der außenpolitischen Haltung entgegensteht. Da besteht in der Tat ein Widerspruch.