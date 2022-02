Russlandkrise „Russland kann sich Krieg leisten – aber zu einem sehr hohen Preis“

Gilt das auch für die russische Zentralbank? Die hat zuletzt bei Kampf gegen die Inflation mehrfach die Zinsen erhöht, ohne von der Staatsführung zurückgepfiffen zu werden…

Es stimmt, die Notenbank ist ein Lichtblick und kann – anders als etwa in der Türkei – noch immer eine relativ eigenständige Geldpolitik betreiben. Es gibt in Russland einen politischen Konsens, dass die Geldpolitik nicht zu expansiv sein darf. Die Russen haben daher in der Regel hohe Realzinsen von drei bis vier Prozent, erst in letzter Zeit etwas weniger, da die Inflation stark gestiegen ist. Die Notenbank ist für mich eine der besten funktionierenden Institutionen des ganzen Landes. Aber sie allein kann natürlich nicht die ganze Volkswirtschaft stabilisieren.



